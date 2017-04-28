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В Бердянске спасли малолетнего мальчика, которого закрыли дома

Киев • УНН

 • 8987 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Работники полиции спасли 5-летнего мальчика, который остался дома один и хотел выпрыгнуть с четвертого этажа. Об этом сообщили УНН в Отделе коммуникации полиции области.

В Бердянске спасли малолетнего мальчика, которого закрыли дома

“27 апреля около 23:30 жительница дома по улице Софиевской в ​​Бердянске услышала с улицы какой-то крик. Выйдя во двор, женщина увидела в открытом окне 4-го этажа малолетнего мальчика. Она сразу же позвонила на „102“. Срочно на вызов прибыли совместные наряды Государственной службы охраны и группы реагирования Бердянского отдела Главного управления Национальной полиции в Запорожской области”, — говорится в сообщении.

Двери квартиры оказались закрытыми. С мальчиком начали разговаривать. Он сказал, что сам дома и прыгнет из окна и уже выбросил одеяло. На место правоохранители вызвали “скорую”. Часть полицейских осталась на переговоры с мальчиком, другие начали поиск матери.

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Несмотря на то, что женщина снимает жилье и мало кто знает ее из соседей, полицейские установили, что она работает в магазине.

Правоохранители быстро разыскали мать. В этот день женщина задержалась на работе. Когда она приехала и открыла дверь, сын сразу бросился к ней.

Правоохранители осмотрели компьютерную технику. Никаких подозрительных страниц не обнаружено — только игры.

По предварительной информации, мальчик проснулся, а матери не было дома. Поэтому хотел пойти ее искать. Поскольку двери были закрыты, собирался “выйти” на улицу через окно.

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. В отношении матери составлен административный протокол по ч.1 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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