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У Бердянську прощаються з вбитим ветераном АТО "Сарматом"

У Бердянську прощаються з вбитим ветераном АТО "Сарматом"

Київ • УНН

 • 13420 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Біля будівлі виконкому у місті Бердянськ сьогодні попрощалися з активістом, ветераном АТО Віталієм "Сарматом" Олешком, якого напередодні вбили. Трансляцію вів його побратим Андрій Маджаров у Facebook, передає УНН.

Так, попрощатися з "Сарматом" прийшли сотні людей. Присутні скандували, зокрема, "Герої не вмирають! Вмирають вороги!"

Як повідомив побратим Олешка Антон Пшеничний у Facebook, похорони на кладовищі відбудуться орієнтовно о 15:00.

"2 серпня 2018 року о 12:00 проводжаємо друга і побратима, добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешко, позивний "Сармат", від площі перед виконкомом. Орієнтовно о 15:00 - похорон на цвинтарі, о 16:00 - поминки", - написав Пшеничний.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську вбили активіста, ветерана АТО, Віталія "Сармата" Олешка. Через злочин відкрили провадження. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" у день вчинення вбивства, 31 липня, на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області. Сьогодні, 2 серпня, чотирьом затриманим оголосили про підозру

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