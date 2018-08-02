В Бердянске прощаются с убитым ветераном АТО "Сарматом"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. У здания исполкома в городе Бердянск сегодня простились с активистом, ветераном АТО Виталием "Сарматом" Олешко, которого накануне убили. Трансляцию вел его побратим Андрей Маджаров в Facebook, передает УНН.
Так, попрощаться с "Сарматом" пришли сотни людей. Собравшиеся скандировали, в частности, "Герои не умирают! Умирают враги!"
Как сообщил побратим Олешко Антон Пшеничный в Facebook, похороны на кладбище состоятся ориентировочно в 15:00.
"2 августа 2018 года в 12:00 провожаем друга и собрата, добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко, позывной "Сармат", от площади перед исполкомом. Ориентировочно в 15:00 - похороны на кладбище, в 16: 00 - поминки", - написал Пшеничный.
Напомним, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО, Виталия "Сармата" Олешко. Из-за преступления открыли производство. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации "Сирена" в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области. Сегодня, 2 августа, четырем задержанным объявили о подозрении.