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У Бердянську евакуювали міськраду через підозрілий пакет

У Бердянську евакуювали міськраду через підозрілий пакет

Київ • УНН

 • 8020 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У смітнику, біля будівлі міської ради, у Бердянську виявили підозрілий пакет. У зв'язку з цим з міськради евакуювали людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області.

"2 серпня близько 14:00 у смітнику біля міської ради у місті Бердянськ було виявлено підозрілий пакет. На місці працювала слідчо-оперативна група і працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час перевірки було встановлено, що у пакеті знаходиться сміття", - зазначили в поліції.

Зазначено, що через перевірку, яку здійснювала поліція, людей з будівлі міськради евакуювали.

Нагадаємо, біля одного з офісів у Львові знайшли підозрілий предмет

Українські Національні Новини

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