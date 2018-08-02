В Бердянске эвакуировали горсовет из-за подозрительного пакета

"2 августа около 14:00 в мусорнике возле городского совета в городе Бердянск был обнаружен подозрительный пакет. На месте работала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ходе проверки было установлено, что в пакете находится мусор", - отметили в полиции.

Отмечено, что из-за проверки, которую проводила полиция, людей из здания горсовета эвакуировали.

Напомним, возле одного из офисов во Львове нашли подозрительный предмет.