В Бердянске эвакуировали горсовет из-за подозрительного пакета
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В мусорнике, возле здания городского совета, в Бердянске обнаружили подозрительный пакет. В связи с этим из горсовета эвакуировали людей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.
"2 августа около 14:00 в мусорнике возле городского совета в городе Бердянск был обнаружен подозрительный пакет. На месте работала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ходе проверки было установлено, что в пакете находится мусор", - отметили в полиции.
Отмечено, что из-за проверки, которую проводила полиция, людей из здания горсовета эвакуировали.
Напомним, возле одного из офисов во Львове нашли подозрительный предмет.