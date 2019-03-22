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У Бердичеві поширили фейк про зґвалтування на виборчій дільниці - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Поліція Житомирської області спростувала інформацію про зґвалтування працівниці окружної виборчої комісії у Бердичеві. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Житомирській області.

У Бердичеві поширили фейк про зґвалтування на виборчій дільниці - поліція

"Окремими мас-медіа поширюється інформація про зґвалтування працівниці окружної виборчої комісії у Бердичеві. Поліція перевірила вказане повідомлення і встановила, що воно не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Згідно із інформацією поліції, 13 березня між двома членами окружної виборчої комісії у Бердичеві виник словесний конфлікт на робочому місці. Про це до поліції повідомила жителька райцентру, 1991 року народження, учасниця інциденту. Жінка розповіла, що близько 15:00 у приміщенні ОВК під час словесної суперечки її образив колега. Чоловік, місцевий житель, 1979 року народження, у своїх поясненнях факт конфлікту підтвердив, однак категорично заперечив будь-які інші дії, вказали правоохоронці.

"Зібрані поліцейськими на місці події, а також у ході опитування членів окружної виборчої комісії свідчення жодних підстав для твердження про вчинення зґвалтування або іншого кримінального правопорушення не мають. Відтак ГУНП в Житомирській області рекомендує не поширювати неперевірену та недостовірну інформацію, створюючи тим самим штучний резонанс на фейковій події", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Києві жінка отримала 2 роки в'язниці за брехню про зґвалтування.

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