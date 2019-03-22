В Бердичеве распространили фейк об изнасиловании на избирательном участке - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Полиция Житомирской области опровергла информацию об изнасиловании сотрудницы окружной избирательной комиссии в Бердичеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Житомирской области.
"Отдельными СМИ распространяется информация об изнасиловании сотрудницы окружной избирательной комиссии в Бердичеве. Полиция проверила указанное сообщение и установила, что оно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Согласно информации полиции, 13 марта между двумя членами окружной избирательной комиссии в Бердичеве возник словесный конфликт на рабочем месте. Об этом в полицию сообщила жительница райцентра, 1991 года рождения, участница инцидента. Женщина рассказала, что около 15:00 в помещении ОИК во время словесной перепалки ее оскорбил коллега. Мужчина, местный житель, 1979 года рождения, в своих объяснениях факт конфликта подтвердил, однако категорически отрицал любые другие действия, указали правоохранители.
"Собранные полицейскими на месте происшествия, а также в ходе опроса членов окружной избирательной комиссии свидетельства никаких оснований для утверждения о совершении изнасилования или иного уголовного преступления не имеют. Поэтому ГУНП в Житомирской области рекомендует не распространять непроверенную и недостоверную информацию, создавая тем самым искусственный резонанс на фейковых событиях", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Киеве женщина получила 2 года тюрьмы за ложь об изнасиловании.