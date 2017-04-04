У Бельгії в ДТП постраждали 14 мігрантів після погоні з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Бельгії мікроавтобус в'їхав у відбійник в той час, коли його переслідувала поліція і внаслідок ДТП постраждало 14 мігрантів, передає УНН з посиланням на AFP.
Так, за даними бельгійської прокуратури, п'ятеро із постраждалих отримали серйозні травми, двоє у критичному стані.
Зазначається, що поліція побачила авто, яке їхало по протилежній стороні дороги. Поліцейські поїхали за підозрілим авто і водій не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник.
Виявилося, що всі 14 жертв ДТП були нелегальними мігрантами.
Водія мікроавтобуса було затримано, і його згодом допитають.
Нагадаємо, що Бельгія є одним з транзитних пунктів для переправлення нелегальних мігрантів через Ла-Манш до Великої Британії.