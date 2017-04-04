В Бельгии в ДТП пострадали 14 мигрантов после погони с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Бельгии микроавтобус въехал в отбойник в то время, когда его преследовала полиция, и в результате ДТП пострадали 14 мигрантов, передает УНН со ссылкой на AFP.
Так, по данным бельгийской прокуратуры, пятеро из пострадавших получили серьезные травмы, двое в критическом состоянии.
Отмечается, что полиция увидела авто, которое ехало по противоположной стороне дороги. Полицейские поехали за подозрительным авто и водитель не справился с управлением и въехал в отбойник.
Оказалось, что все 14 жертв ДТП были нелегальными мигрантами.
Водителя микроавтобуса был задержан и его впоследствии допросят.
Напомним, что Бельгия является одним из транзитных пунктов для переправки нелегальных мигрантов через Ла-Манш в Великобританию.