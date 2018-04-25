У Баварії вирішили встановити хрести на державні будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Уряд Баварії прийняв рішення встановити хрести на вхідному фасаді всіх державних будівель. Про це заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Седер, передає УНН з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Хрест є фундаментальним символом нашої баварської ідентичності і способу життя", - заявив Седер.
Відзначається, що в загальні правила для влади Баварії внесені поправки. Тепер на вході до кожної офіційної будівлі у Вільній державі хрест повинен бути чітко помітний як видима прихильність основним цінностям правового і соціального порядку в Баварії та Німеччини.
Закон вступить в силу з 1 червня.
Нагадаємо, на початку квітня невідомі розписали хрестами будівлю Асоціації мусульман України в Чернігові.