В Баварии решили установить кресты на государственные здания

“Крест является фундаментальным символом нашей баварской идентичности и образа жизни”, — заявил Седер.

Отмечается, что в общие правила для властей Баварии внесены поправки. Теперь на входе в каждое официальное здание в Свободном государстве крест должен быть отчетливо заметен как видимая приверженность основным ценностям правового и социального порядка в Баварии и Германии.

Закон вступит в силу с 1 июня.

Напомним, в начале апреля неизвестные расписали крестами здание Ассоциации мусульман Украины в Чернигове.