В Баварии решили установить кресты на государственные здания
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Правительство Баварии приняло решение установить кресты на входном фасаде всех государственных зданий. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Седер, передает УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
“Крест является фундаментальным символом нашей баварской идентичности и образа жизни”, — заявил Седер.
Отмечается, что в общие правила для властей Баварии внесены поправки. Теперь на входе в каждое официальное здание в Свободном государстве крест должен быть отчетливо заметен как видимая приверженность основным ценностям правового и социального порядка в Баварии и Германии.
Закон вступит в силу с 1 июня.
Напомним, в начале апреля неизвестные расписали крестами здание Ассоциации мусульман Украины в Чернигове.