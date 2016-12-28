У “Батьківщині” підтримують зміни у сфері поводження з небезпечними відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Фракція “Батьківщина” підтримає зареєстрований у Верховній Раді законопроект щодо внесення змін до законів, що регулюють сферу поводження з небезпечними відходами. Про це УНН повідомив народний депутат від партії “Батьківщина” Вадим Івченко.
“Законопроект регулює директиви Європейського союзу і в кінці кінців він зобов’язує ті підприємства, які займаються утилізацією небезпечних відходів, мати відповідну інфраструктуру, мати відповідне обладнання, аби вони не просто там збирали це на якихось полігонах, а робили сортування, переробку.
Для цього пропонується, аби Кабмін визначив критерії ліцензування, видав ліцензії таким підприємствам про те, що вони дійсно мають пререробку, мають потужності для того, аби врегульовувати питання поводження із небезпечними відходами”, — сказав В.Івченко.
За його словами, цей законопроект необхідний для того, щоб вирішити накопичені проблеми у сфері.
“Скажу відверто, це є таке новшество — регулювання ринку, який займається питанням поводження із небезпечними відходами. Я думаю, що це має стати дискусом на площині комітету і якщо комітет прийме рішення підтримати даний законопроект, то я впевнений у тому, що проблем у залі не буде з голосуванням цього законопроекту”, — зауважив В.Івченко.
Також він зазначив, що на його думку, колеги з “Батьківщини” підтримають цей законопроект.
“Рішення будь-якої фракції приймається тоді коли законопроект стоїть у порядку денному. Оскільки, у цьому законопроекті я є співавтором, то я й буду доповідати на фракції щодо цього законопроекту. На моє велике переконання, цей законопроект потрібен і я думаю, що мені вдасться переконати колег щодо підтримки даного заокнопроекту”, — наголосив В.Івченко.
Нагадаємо, законопроект вже підтримано профільним Комітетом ВР, а також міністром екології та природних ресурсів.
Авторами законопроекту виступили 10 народних депутатів: Сергій Тригубенко, Ярослав Москаленко, Олег Недава, Іван Рибак, Андрій Артеменко, Анатолій Дирів, Вадим Івченко, Сергій Валентиров, Сергій Сажко, Павло Дзюблик.