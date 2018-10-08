У Барселоні сьогодні поховають оперну співачку Монсеррат Кабальє

Кабальє буде похована на кладовищі Сан-Андреу в Барселоні разом зі своїми батьками. Як очікується, попрощатися з оперною дівою прийдуть численні політики, артисти і діячі мистецтв. Зокрема, про намір відвідати похорон заявили голова уряду Іспанії Педро Санчес і каталонський лідер Кім Торра.

У неділю центр похоронних ритуалів був відкритий для всіх бажаючих, хто хотів попрощатися з Кабальє.

Монтсеррат Кабальє пішла з життя в суботу в Барселоні на 86-му році життя. В середині вересня співачка була госпіталізована в одну з лікарень міста через проблеми з жовчним міхуром.

Звістка про смерть видатної виконавиці не залишила байдужим нікого. Свої співчуття у зв’язку з відходом з життя Кабальє висловили іспанський королівський палац, прем’єр країни, а також відомі діячі культури, в тому числі оперні співаки Пласідо Домінго і Хосе Каррерас.