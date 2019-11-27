У Бангладеш сімох людей засудили до смертної кари за атаку на ресторан
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Бангладеш суд виніс смертні вироки сімом членам ісламістського угруповання, які в 2016 році напали на ресторан, в результаті чого загинули 22 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Суд у Бангладеш у середу виніс смертні вироки семи членам ісламістського угруповання за напад на ресторан у 2016 році, під час якого загинули 22 людини, переважно іноземці", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що скоєння злочину було доведене щодо семи членів угруповання, однак ще одного обвинуваченого виправдали.
"Після винесення вироку обвинувачені на лаві підсудних у переповненій залі суду виглядали зухвало і кричали: "Аллах Акбар", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що семеро засуджених належать до угруповання "Джамаат-уль-Муджахідин", яке прагне встановити панування шаріату в мусульманській країні.
Також повідомляється, що серед загиблих було дев’ять італійців, семеро японців, американець та індієць. Також загинули і декілька нападників.
Нагадаємо, перестрілка між поліцією й невідомими нападниками сталася у посольському районі Дакки, столиці Бангладеш, 2 липня 2016 року. Тоді бойовики захопили заручників в ресторані Дакки. Згодом 13 заручників вдалось евакуювати.
Також нагадаємо, один із нападників на ресторан у Бангладеш був сином відомого політика.