У Бангладеш при зіткненні двох автобусів загинули десять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Щонайменше 10 людей загинули, ще понад 10 отримали травми в результаті зіткнення мікроавтобуса з пасажирським автобусом в п'ятницю в другій половині дня в районі Муншигандж, розташованому приблизно в 27 км на південь від столиці Дакки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Як повідомив старший поліцейський офіцер, близько 14:00 за місцевим часом мікроавтобус, який прямував з району Муншигандж в Керанігандж, зіткнувся на швидкісному шосе з пасажирським автобусом, який рухався в протилежному напрямку.
"Семеро людей померли на місці", - сказав він.
Він додав, що всі постраждалі були доставлені в місцеві лікарні. Там померло ще троє людей.
За його словами, більшість жертв - пасажири мікроавтобуса.
Число загиблих може зрости, так як деякі поранені перебувають у критичному стані, вважає він.
Причина аварії розслідується.
Нагадаємо, у результаті вибуху у Бангладеш загинуло 7 людей.