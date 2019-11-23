В Бангладеш при столкновении двух автобусов погибли десять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли, еще более 10 получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с пассажирским автобусом в пятницу во второй половине дня в районе Муншигандж, расположенном примерно в 27 км к югу от столицы Дакки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Как сообщил старший полицейский офицер, около 14:00 по местному времени микроавтобус, следовавший из района Муншигандж в Керанигандж, столкнулся на скоростном шоссе с пассажирским автобусом, который двигался в противоположном направлении.
"Семь человек скончались на месте", -- сказал он.
Он добавил, что все пострадавшие были доставлены в местные больницы. Там скончалось еще три человека.
По его словам, большинство жертв -- пассажиры микроавтобуса.
Число погибших может возрасти, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии, считает он.
Причина аварии расследуется.
Напомним, в результате взрыва в Бангладеш погибли 7 человек.