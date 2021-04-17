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У Бангладеш поліція відкрила вогонь по працівниках, що вийшли на протест: є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Бангладеш п'ятеро людей загинули в результаті обстрілу поліцією протестуючих робітників. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Близько двох тисяч робітників вугільної електростанції в місті Читтагонг вийшли на протест з вимогою підвищення заробітної плати і погашення заборгованості. Поліція відкрила вогонь після того, як протестуючі почали кидати в них цеглу та каміння.

Як повідомив представник правоохоронців, четверо протестувальників загинули на місці, ще один помер в лікарні.

Повідомляється, що робітники атакували і підпалили кілька будівель на електростанції потужністю 1320 мегават, що розташована в 265 км на південний схід від столиці Дакки.

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