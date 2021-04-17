В Бангладеш полиция открыла огонь по протестующим работникам: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Бангладеш пятеро человек погибли в результате обстрела полицией протестующих рабочих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Около двух тысяч рабочих угольной электростанции в городе Читтагонг вышли на протест с требованием повышения заработной платы и погашения задолженности. Полиция открыла огонь после того, как протестующие начали бросать в них кирпичи и камни.
Как сообщил представитель правоохранителей, четверо протестующих погибли на месте, еще один скончался в больнице.
Сообщается, что рабочие атаковали и подожгли несколько строений на электростанции мощностью 1320 мегаватт, расположенной в 265 км к юго-востоку от столицы Дакки