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В Бангладеш полиция открыла огонь по протестующим работникам: есть погибшие

В Бангладеш полиция открыла огонь по протестующим работникам: есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Бангладеш пятеро человек погибли в результате обстрела полицией протестующих рабочих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Около двух тысяч рабочих угольной электростанции в городе Читтагонг вышли на протест с требованием повышения заработной платы и погашения задолженности. Полиция открыла огонь после того, как протестующие начали бросать в них кирпичи и камни.

Как сообщил представитель правоохранителей, четверо протестующих погибли на месте, еще один скончался в больнице.

Сообщается, что рабочие атаковали и подожгли несколько строений на электростанции мощностью 1320 мегаватт, расположенной в 265 км к юго-востоку от столицы Дакки

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