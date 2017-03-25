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У Бангладеш поблизу аеропорту підірвався смертник

У Бангладеш поблизу аеропорту підірвався смертник

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Бангладеш, на поліцейському блокпосту біля міжнародного аеропорту підірвався смертник. Відповідальністьзп інцинент взяла на себе  взяла "Ісламська державу", передає УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що за неперевіреними даними, в результаті вибуху загинуло багато офіцерів, також є поранені. Однак влади інформації про точну кількість загиблих і поранених поки немає, йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це вже третій інцидент в Бангладеш за останній тиждень.

 

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