У Бангладеш поблизу аеропорту підірвався смертник

Повідомляється, що за неперевіреними даними, в результаті вибуху загинуло багато офіцерів, також є поранені. Однак влади інформації про точну кількість загиблих і поранених поки немає, йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це вже третій інцидент в Бангладеш за останній тиждень.