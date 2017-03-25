В Бангладеш вблизи аэропорта подорвался смертник

Сообщается, что по непроверенным данным, в результате взрыва погибло много офицеров, также есть раненые. Однако информации о точном количестве погибших и раненых пока нет, говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже третий инцидент в Бангладеш за последнюю неделю.