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У Балаклії знешкодили понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів

У Балаклії знешкодили понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Балаклії наразі працює приблизно 130 військовослужбовців інженерних військ, які в ході робіт знешкодили понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.

“На території 65-го арсеналу у Балаклії тривають роботи щодо ліквідації наслідків пожежі. Понад 130 військовослужбовців інженерних військ Збройних сил України проводять розмінування і розбір завалів на технічній території та по периметру охорони військової частини з використанням інженерних машин розгородження. На цей час військові сапери знайшли та знешкодили понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів”, — сказав він.

За його словами 830 були знищені на спеціальному полігоні. Крім тог він нагадав, що тривають роботи з відновлення військового містечка, розташованого поруч з арсеналом.

Як повідомляв УНН, у Балаклії зону забруднення звузили до 3 км.

Українські Національні Новини

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