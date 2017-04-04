В Балаклее обезвредили более 6 тыс. взрывоопасных предметов

"На территории 65-го арсенала в Балаклее продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Более 130 военнослужащих инженерных войск Вооруженных сил Украины проводят разминирование и разбор завалов на технической территории и по периметру охраны воинской части с использованием инженерных машин разграждения. В настоящее время военные саперы нашли и обезвредили более 6 тыс. взрывоопасных предметов", - сказал он.

По его словам 830 были уничтожены на специальном полигоне. Кроме того, он напомнил, что продолжаются работы по восстановлению военного городка, расположенного рядом с арсеналом.

Как сообщал УНН, в Балаклее зону загрязнения сузили до 3 км.