В Балаклее обезвредили более 6 тыс. взрывоопасных предметов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77985 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111309 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169564 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124683 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121802 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115227 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106121 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107377 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103826 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160119 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Балаклее обезвредили более 6 тыс. взрывоопасных предметов

В Балаклее обезвредили более 6 тыс. взрывоопасных предметов

Киев  •  УНН

 • 5220 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Балаклее сейчас работает примерно 130 военнослужащих инженерных войск, которые в ходе работ обезвредили более 6 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"На территории 65-го арсенала в Балаклее продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Более 130 военнослужащих инженерных войск Вооруженных сил Украины проводят разминирование и разбор завалов на технической территории и по периметру охраны воинской части с использованием инженерных машин разграждения. В настоящее время военные саперы нашли и обезвредили более 6 тыс. взрывоопасных предметов", - сказал он.

По его словам 830 были уничтожены на специальном полигоне. Кроме того, он напомнил, что продолжаются работы по восстановлению военного городка, расположенного рядом с арсеналом.

Как сообщал УНН, в Балаклее зону загрязнения сузили до 3 км.

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