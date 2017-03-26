У Балаклії залишилось два осередки тління, їх планують ліквідувати сьогодні - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Балаклії на території військового арсеналу залишилися два основних вогнища тління, ще подекуди вибухають боєприпаси. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив спікер оперативного прес-центру Міноборони в місті Балаклія Віталій Саранцев.
"Подекуди вибухи все ще чути, залишилося два вогнища тління і маємо надію, що сьогодні їх повністю ліквідуємо", - сказав В.Саранцев.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. Людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
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Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.