В Балаклее осталось два очаги тления, предполагают ликвидировать сегодня - Минобороны

"Иногда все еще слышны взрывы, осталось два очага тления и надеемся, что сегодня их полностью ликвидируем", - сказал В.Саранцев.

По данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. людей.

Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

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Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.