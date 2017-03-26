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В Балаклее осталось два очаги тления, предполагают ликвидировать сегодня - Минобороны

В Балаклее осталось два очаги тления, предполагают ликвидировать сегодня - Минобороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В Балаклее на территории военного арсенала остались два основных очага тления, еще иногда взрываются боеприпасы. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил спикер оперативного пресс-центра Минобороны в городе Балаклея Виталий Саранцев.

"Иногда все еще слышны взрывы, осталось два очага тления и надеемся, что сегодня их полностью ликвидируем", - сказал В.Саранцев.

По данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. людей.

Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

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Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

Украинские Национальные Новости

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