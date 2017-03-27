У Балаклії тривають роботи з розмінування території
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Інженерні підрозділи проводять остаточне зачищення периметру території військової частини, роботи планується закінчити протягом дня, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
В Міноборони зазначають, що ситуація на території складів у Балаклії повністю контрольована.
Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що до Штабу з НС надійшло 378 заявок щодо виявлення боєприпасів, зокрема 27 березня – 15 заявок (надійшли від населення, яке повернулось у місто і виявили предмети, схожі на ВНП у місцях, що були недоступні піротехнікам під час подворового обстеження).
Всього з початку робіт вилучено 1 тис. 92 вибухонебезпечних предмети.
З 8 год. 27 березня піротехнічними підрозділами розпочато проведення технічного обстеження і очищення від вибухонебезпечних предметів прилеглої до арсеналу території.
Всього до виконання робіт з розмінування від ДСНС залучено 75 піротехніків та 27 од. спеціальної техніки (15 піротехнічних розрахунків).
В зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил загальною чисельністю 2 тис. 663 осіб та 236 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 420 чоловік особового складу та 107 одиниць спеціальної та пожежної техніки.
Нагадаємо, що станом на ранок 27 березня на базі біля Балаклії все ще лунали поодинокі вибухи.