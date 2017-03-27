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В Балаклее продолжаются работы по разминированию территории

В Балаклее продолжаются работы по разминированию территории

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Инженерные подразделения проводят окончательное зачистки периметра территории воинской части, работы планируется закончить в течение дня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Минобороны отмечают, что ситуация на территории складов в Балаклее полностью контролируется.

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Штаб по ЧС поступило 378 заявок по выявлению боеприпасов, в том числе 27 марта - 15 заявок (поступивших от населения, которое вернулось в город и обнаружило предметы, похожие на ВНП в местах, которые были недоступны пиротехникам во время подворового обследования).

Всего с начала работ изъято 1 тыс. 92 взрывоопасных предмета.

С 8 часов 27 марта пиротехническими подразделениями начато проведение технического обследования и очистки от взрывоопасных предметов прилегающей к арсеналу территории.

Всего к выполнению работ по разминированию от ГосЧС привлечено 75 пиротехников и 27 ед. специальной техники (15 пиротехнических расчетов).

В зоне чрезвычайной ситуации сосредоточено группировки сил общей численностью 2 тыс. 663 человек и 236 единиц техники, в том числе от ГосЧС - 420 человек личного состава и 107 единиц специальной и пожарной техники.

Напомним, что по состоянию на утро 27 марта на базе у Балаклее все еще раздавались одиночные взрывы .

Украинские Национальные Новости

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