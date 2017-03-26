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У Балаклії та районі завершилось розмінування території

У Балаклії та районі завершилось розмінування території

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Розмінування в Балаклії та населених пунктах цього району завершено, усього було вилучено близько тисячі вибухонезпечних предметів. Про це повідомила голова Харківської держадміністрації Юлія Світлична на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Розмінування у м. Балаклії та населених пунктах Балаклійського району завершено! Усього було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів. В Балаклїї працює комісія по усуненню наслідків надзвичайної події”, — повідомила Ю.Світлична.

За її даними, електропостачання відновлено у 95% абонентів.

“Електропостачання відновлено у 95% абонентів, що були відключені. По решті є серйозні руйнування енергомережі, аварійні бригади працюють в посиленому режимі”, — написала голова Харківської ОДА.

При цьому відновити газопостачання в усіх населених пунктах району, за словами Ю.Світличної, планують протягом 2-3 днів.

“Роботи активно проводяться, в деяких селах газопостачання вже відновлено, завтра почнеться підключення міста”, — зазначила вона.

Також голова Харківської ОДА повідомила, що ремонтники вже розпочали роботи з відновлення будівель.

“Проводиться експертна оцінка пошкоджень житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури, визначаються обсяги руйнувань. Ремонтними бригадами вже розпочато роботи щодо відновлення пошкоджених житлових будівель”, — написала Ю.Світлична.

Як повідомляв УНН, у Балаклії пошкоджені 243 будівлі, при цьому виявлено п’ять зруйнованих приватних житлових будинків.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

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