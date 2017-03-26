В Балаклее и районе завершилось разминирование территории
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Разминирование в Балаклее и населенных пунктах этого района завершено, всего было изъято около тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщила председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Разминирование в г.Балаклее и населенных пунктах Балаклейского района завершено! Всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов. В Балаклии работает комиссия по устранению последствий чрезвычайного происшествия”, — сообщила Ю.Светличная.
По ее данным, электроснабжение восстановлено у 95% абонентов.
“Электроснабжение восстановлено у 95% абонентов, которын были отключены. По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме”, — написала председатель Харьковской ОГА.
При этом восстановить газоснабжение во всех населенных пунктах района, по словам Ю.Свитличнои, планируют в течение 2-3 дней.
“Работы активно проводятся, в некоторых селах газоснабжения уже восстановлено, завтра начнется подключение города”, — отметила она.
Также председатель Харьковской ОГА сообщила, что ремонтники уже начали работы по восстановлению зданий.
“Проводится экспертная оценка повреждений жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, определяются объемы разрушений. Ремонтными бригадами уже начаты работы по восстановлению поврежденных жилых зданий”, - написала Ю.Светличная.
Как сообщал УНН, в Балаклее повреждены 243 здания, при этом обнаружено пять разрушенных частных жилых домов.
Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.