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В Балаклее и районе завершилось разминирование территории

В Балаклее и районе завершилось разминирование территории

Киев • УНН

 • 8459 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Разминирование в Балаклее и населенных пунктах этого района завершено, всего было изъято около тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщила председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Разминирование в г.Балаклее и населенных пунктах Балаклейского района завершено! Всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов. В Балаклии работает комиссия по устранению последствий чрезвычайного происшествия”, — сообщила Ю.Светличная.

По ее данным, электроснабжение восстановлено у 95% абонентов.

“Электроснабжение восстановлено у 95% абонентов, которын были отключены. По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме”, — написала председатель Харьковской ОГА.

При этом восстановить газоснабжение во всех населенных пунктах района, по словам Ю.Свитличнои, планируют в течение 2-3 дней.

“Работы активно проводятся, в некоторых селах газоснабжения уже восстановлено, завтра начнется подключение города”, — отметила она.

Также председатель Харьковской ОГА сообщила, что ремонтники уже начали работы по восстановлению зданий.

“Проводится экспертная оценка повреждений жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, определяются объемы разрушений. Ремонтными бригадами уже начаты работы по восстановлению поврежденных жилых зданий”, - написала Ю.Светличная.

Как сообщал УНН, в Балаклее повреждены 243 здания, при этом обнаружено пять разрушенных частных жилых домов.

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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