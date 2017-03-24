У Балаклії працює дев'ять піротехнічних розрахунків ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня УНН. У Балаклії на Харківщині, де напередодні сталася НС на складах з боєприпасами, працює дев'ять піротехнічних розрахунків ДСНС для розмінування секторів території міста та інших населених пунктів у 10-кілометровій зоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ДСНС України, передає УНН.
"У м. Балаклії Харківської області працює 9 піротехнічних розрахунків ДСНС, які розміновують безпечні сектори території міста та інші населені пункти у 10-кілометровій зоні", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що додатково залучено резервні сили та засоби у складі 6 піротехнічних розрахунків (30 осіб та 7 одиниць техніки) з Сумської, Житомирської, Вінницької, Кіровоградської, Черкаської та Хмельницької областей, які слідують до міста Балаклія для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
"З метою виконання робіт з виявлення та вилучення вибухонебезпечних предметів м. Балаклія розбито на 9 секторів", - повідомляє ДСНС України.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.
Раніше повідомлялося, що за інформацією МОЗ, внаслідок НС постраждала одна особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу у Харків.