В Балаклее работает девять пиротехнических расчетов ГосЧС

"В Балаклее Харьковской области работает 9 пиротехнических расчетов ГосЧС, которые разминируют безопасные сектора территории города и другие населенные пункты в 10-километровой зоне", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что дополнительно привлечены резервные силы и средства в составе 6 пиротехнических расчетов (30 человек и 7 единиц техники) из Сумской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Хмельницкой областей, которые направляются в город Балаклея для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"С целью выполнения работ по выявлению и изъятию взрывоопасных предметов г. Балаклея разбит на 9 секторов", - сообщает ГосЧС Украины.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта .

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧС на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

Ранее сообщалось, что по информации Минздрава, в результате ЧС пострадал один человек, который госпитализирован в лечебное учреждение Харькова.