У Балаклії наразі спостерігаються одиночні вибухи різної інтенсивності - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Наразі на технічній території арсеналу у м. Балаклія Харківської області спостерігаються одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“Станом на 21 год. 25 березня на технічній території арсеналу у м. Балаклія Харківської області спостерігаються одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності”, — йдеться в повідомленні.
Також у повідомленні зазначено, що для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження (ІМР). Для підвозу води та заправки пожежних танків від ДСНС України залучено 3 пожежні автоцистерни.Станом на 21 год. 25 березня на технічній території арсеналу у м. Балаклія Харківської області спостерігаються одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності.
“Протягом 25 березня пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів не зафіксовано”, — зазначимли у ДСНС.