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В Балаклее наблюдаются одиночные взрывы разной интенсивности - ГСЧС

В Балаклее наблюдаются одиночные взрывы разной интенсивности - ГСЧС

Киев • УНН

 • 8153 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сейчас на технической территории арсенала в пгт. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 21 час. 25 марта на технической территории арсенала в пгт. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности ", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от Минобороны привлечены 3 пожарные танки и инженерная машина разграждения (ИМР). Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечены 3 пожарные автоцистерны. По состоянию на 21 час. 25 марта на технической территории арсенала в пгт. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности.

"В течение 25 марта пожаров на территории г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано", - отметили в ГСЧС.

 

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