У Баку пролунав потужний вибух

Деталі

За попередньою інформацією, інцидент зафіксований у нічному клубі Location – навпроти відомого клубу Room. Причиною вибуху став витік газу.

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"На місце трагедії було відправлено 35 бригад швидкої допомоги. Госпіталізовано 24 особи (13 чоловіків, 11 жінок). За даними, отриманими від медиків Швидкої допомоги, більшість постраждалих отримали опіки різного ступеня та відправлені до опікового центру.

Проте є й ті, хто зазнав травм різного ступеня тяжкості, вони доставлені до різних лікарень. Є постійний зв'язок бригадами Швидкої допомоги. Як з'явиться нова інформація, громадськість буде поінформована", - повідомив голова прес-служби МОЗ Парвіз Абубекіров.