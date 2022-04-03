В Баку прогремел мощный взрыв

Детали

По предварительной информации, инцидент зафиксирован в ночном клубе Location - напротив известного клуба Room. Причиной взрыва стала утечка газа.

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"На место трагедии было отправлено 35 бригад скорой помощи. Госпитализированы 24 человека (13 мужчин, 11 женщин). По данным, полученным от медиков Скорой помощи, большинство пострадавших получили ожоги различной степени и отправлены в ожоговый центр.

Однако есть и те, кто получил травмы различной степени тяжести, они доставлены в разные больницы. Есть постоянная связь бригадами скорой помощи. Как появится новая информация, общественность будет проинформирована", - сообщил глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.