У Бахрейні стратили трьох засуджених за вбивство поліцейських у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У Бахрейні стратили трьох чоловіків, яких визнали винними у смерті поліцейських під час збройного нападу у 2014 році. Про це повідомляє AP з посиланням на місцеву прокуратуру, передає УНН.
Засуджених стратили у неділю 15 січня.
Як зазначається, це перші страти з 2010 року і вони викликали напередодні сплеск протестів між активістами і поліцією.
Аббас аль-Самеа, Самі Мушаїма і Алі аль-Сігнас були у 2015 році були визнані винними у вбивстві двох бахрейнських поліцейських і правоохоронця ОАЕ під час вибуху бомби у 2014 році. Бахрейнський суд залишив їхні смертні вироки в силі на минулого тижня.