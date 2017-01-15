У Бахрейні стратили трьох засуджених за вбивство поліцейських у 2014 році

Засуджених стратили у неділю 15 січня.

Як зазначається, це перші страти з 2010 року і вони викликали напередодні сплеск протестів між активістами і поліцією.

Аббас аль-Самеа, Самі Мушаїма і Алі аль-Сігнас були у 2015 році були визнані винними у вбивстві двох бахрейнських поліцейських і правоохоронця ОАЕ під час вибуху бомби у 2014 році. Бахрейнський суд залишив їхні смертні вироки в силі на минулого тижня.