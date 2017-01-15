В Бахрейне казнили троих осужденных за убийство полицейских в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Бахрейне казнили трех человек, которых признали виновными в смерти полицейских во время вооруженного нападения в 2014 году. Об этом сообщает AP со ссылкой на местную прокуратуру, передает УНН.
Осужденных казнили в воскресенье 15 января.
Как отмечается, это первые казни с 2010 года и они вызвали накануне всплеск противостояния между активистами и полицией.
Аббас аль-Самеа, Сами Мушаима и Али аль-Сигнас были в 2015 году признаны виновными в убийстве двух бахрейнских полицейских и правоохранителя ОАЭ во время взрыва бомбы в 2014 году. Бахрейнский суд оставил их смертные приговоры в силе на прошлой неделе.