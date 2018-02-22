У Бахмуті затримано чоловіка з кілограмом пластиду, замаскованим під хліб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На автовокзалі міста Бахмут Донецької області затримано чоловіка, який віз до Харкова 1 кг вибухівки - пластид, замаскованої під хліб. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
“Вчора під час несення служби на автовокзалі Бахмута поліцейськими спільно з військовослужбовцями служби правопорядку було зупинено чоловіка, який порушував норми адміністративного законодавства. При складанні протоколу 33 — річний порушник став помітно нервувати. Під час огляду його речей правоохоронці в сумці знайшли суміш, яка була запакована та мала вигляд хлібу з етикеткою “Хліб "Козацький". При більш детальному огляді стало зрозуміло, що це не їстівний виріб. Як згодом з’ясувалось, це була вибухівка — пластид, масою близько 1 кілограма”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі його вилучено і буде спрямовано на експертизу. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за незаконне зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, 12 листопада 2017 року на парковці біля торгівельного центру у Дарницькому районі Києва правоохоронці вилучили в автомобілі підозрюваних 6,5 кг вибухової речовини, виробленої на основі гексогену, та 10 електродетонаторів.