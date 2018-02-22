В Бахмуте задержан мужчина с килограммом пластида, замаскированным под хлеб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На автовокзале города Бахмут Донецкой области задержан мужчина, который вез в Харьков 1 кг взрывчатки - пластид, замаскированной под хлеб. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Вчера во время несения службы на автовокзале Бахмута полицейскими совместно с военнослужащими службы правопорядка было остановлено человека, который нарушал нормы административного законодательства. При составлении протокола 33 - летний нарушитель стал заметно нервничать. При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и выглядела как хлеб с этикеткой "Хлеб "Казацкий". При более детальном осмотре стало понятно, что это не съедобный продукт. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка - пластид, массой около 1 килограмма", - говорится в сообщении.
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Сейчас оно изъято и будет направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство за незаконное хранение боеприпасов.
Напомним, 12 ноября 2017 года на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители изъяли в автомобиле подозреваемых 6,5 кг взрывчатого вещества, произведенной на основе гексогена, и 10 электродетонаторов.