У Бахмуті окупанти зруйнували Центр дітей та юнацтва

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"На Горлівському напрямку 1 людина дістала поранення у Бахмуті. В місті вщент знищено приміщення Центру дітей та юнацтва, пошкоджено приватний будинок", – повідомив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА, внаслідок активних артобстрілів з боку росії у Вугледарі та Павлівці було пошкоджено один будинок.

У Кураховому обстрілами було пошкоджено сім багатоповерхівок, дитсадок та адмінбудівлю, одна людина дістала поранення.

Гучно було також на околицях Часовоярської та Світлодарської громад – за попередньою інформацією, без жертв

Вранці 14 листопада росіяни обстріляли Селидове – влучили поблизу агропромислового об’єкта. Наразі встановлюють наслідки обстрілу.

Нагадаємо

13 листопада окупанти поранили на Донеччині чотирьох цивільних.