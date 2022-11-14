У Бахмуті окупанти зруйнували Центр дітей та юнацтва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російські війська повністю зруйнували Центр дітей та юнацтва у Бахмуті Донецької області. Про це пише УНН із посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
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"На Горлівському напрямку 1 людина дістала поранення у Бахмуті. В місті вщент знищено приміщення Центру дітей та юнацтва, пошкоджено приватний будинок", – повідомив Кириленко.
Деталі
За даними голови ОВА, внаслідок активних артобстрілів з боку росії у Вугледарі та Павлівці було пошкоджено один будинок.
У Кураховому обстрілами було пошкоджено сім багатоповерхівок, дитсадок та адмінбудівлю, одна людина дістала поранення.
Гучно було також на околицях Часовоярської та Світлодарської громад – за попередньою інформацією, без жертв
Вранці 14 листопада росіяни обстріляли Селидове – влучили поблизу агропромислового об’єкта. Наразі встановлюють наслідки обстрілу.
Нагадаємо
13 листопада окупанти поранили на Донеччині чотирьох цивільних.