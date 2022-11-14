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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Бахмуті окупанти зруйнували Центр дітей та юнацтва

У Бахмуті окупанти зруйнували Центр дітей та юнацтва

Київ • УНН

 • 225799 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російські війська повністю зруйнували Центр дітей та юнацтва у Бахмуті Донецької області. Про це пише УНН із посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Цитата

"На Горлівському напрямку 1 людина дістала поранення у Бахмуті. В місті вщент знищено приміщення Центру дітей та юнацтва, пошкоджено приватний будинок", – повідомив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА, внаслідок активних артобстрілів з боку росії у Вугледарі та Павлівці було пошкоджено один будинок.

У Кураховому обстрілами було пошкоджено сім багатоповерхівок, дитсадок та адмінбудівлю, одна людина дістала поранення.

Гучно було також на околицях Часовоярської та Світлодарської громад – за попередньою інформацією, без жертв

Вранці 14 листопада росіяни обстріляли Селидове – влучили поблизу агропромислового об’єкта. Наразі встановлюють наслідки обстрілу.

Нагадаємо

13 листопада окупанти поранили на Донеччині чотирьох цивільних.

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