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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Донецька область: окупанти поранили чотирьох цивільних

Донецька область: окупанти поранили чотирьох цивільних

Київ • УНН

 • 228368 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. За 13 листопада окупанти поранили чотирьох цивільних на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата 

"За 13 листопада росіяни поранили чотирьох цивільних на Донеччині: у Кураховому, Бахмуті, Андріївці та Іванівському", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо 

За 12 листопада російські військові вбили двох цивільних на Донеччині, ще одна людина в області отримала поранення.

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