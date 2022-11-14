Донецька область: окупанти поранили чотирьох цивільних

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"За 13 листопада росіяни поранили чотирьох цивільних на Донеччині: у Кураховому, Бахмуті, Андріївці та Іванівському", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 12 листопада російські військові вбили двох цивільних на Донеччині, ще одна людина в області отримала поранення.