Донецкая область: оккупанты ранили четырех гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За 13 ноября оккупанты ранили четырех гражданских в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 13 ноября россияне ранили четырех гражданских в Донецкой области: в Курахово, Бахмуте, Андреевке и Ивановском", - отметил он.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 12 ноября российские военные убили двух гражданских в Донецкой области, еще один человек в области получил ранения.