Донецкая область: оккупанты ранили четырех гражданских

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"За 13 ноября россияне ранили четырех гражданских в Донецкой области: в Курахово, Бахмуте, Андреевке и Ивановском", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 12 ноября российские военные убили двух гражданских в Донецкой области, еще один человек в области получил ранения.