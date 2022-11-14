В Бахмуте оккупанты разрушили Центр детей и юношества
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские войска полностью разрушили Центр детей и юношества в Бахмуте Донецкой области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram глави Донецкой ОВА Павла Кириленка.
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"На Горловском направлении 1 человек получил ранения в Бахмуте. В городе полностью уничтожено помещение Центра детей и юношества, поврежден частный дом", – сообщил Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА, в результате активных артобстрелов со стороны россии в Угледаре и Павловке был поврежден один дом.
В Курахово обстрелами были повреждены семь многоэтажек, детсад и админздание, один человек получил ранения.
Громко было также в окрестностях Часовоярской и Светлодарской громад – по предварительной информации, без жертв
Утром 14 ноября россияне обстреляли Селидово – попали вблизи агропромышленного объекта. Сейчас устанавливают последствия обстрелов.
Напомним
13 ноября оккупанты ранили в Донецкой области четырех гражданских.