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В Бахмуте оккупанты разрушили Центр детей и юношества

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские войска полностью разрушили Центр детей и юношества в Бахмуте Донецкой области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram глави Донецкой ОВА Павла Кириленка.

Цитата

"На Горловском направлении 1 человек получил ранения в Бахмуте. В городе полностью уничтожено помещение Центра детей и юношества, поврежден частный дом", – сообщил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, в результате активных артобстрелов со стороны россии в Угледаре и Павловке был поврежден один дом.

В Курахово обстрелами были повреждены семь многоэтажек, детсад и админздание, один человек получил ранения.

Громко было также в окрестностях Часовоярской и Светлодарской громад – по предварительной информации, без жертв

Утром 14 ноября россияне обстреляли Селидово – попали вблизи агропромышленного объекта. Сейчас устанавливают последствия обстрелов.

Напомним

13 ноября оккупанты ранили в Донецкой области четырех гражданских.

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