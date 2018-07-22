У багажнику Mercedes в Петербурзі знайшли роботу Малевича
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Петербурзі в багажнику припаркованого автомобіля Mercedes E200 виявили роботу “Червоний архітектон” з біркою Казимира Малевича. Про це повідомила місцева газета “Фонтанка.ру”, інформує УНН.
Водій машини, 48-річний бізнесмен з Москви, відкрив багажник на прохання поліцейських. Всередині виявилася дерев’яна композиція біло-червоного кольору з цінною біркою — імовірно, авторства Малевича, 1929 року.
“Водій пояснював появу у нього одного з створінь художника туманно: фігура раніше належала безробітному петербуржцеві, а москвич віз його в подарунок „Ігорю в Брюссель“”, — пише видання.
Ніяких документів на предмет мистецтва у водія не було. Поки архітектон буде зберігатися в одному з відділів поліції Адміралтейського району. Архітектон — супрематична архітектурна модель. Цю форму Малевич придумав в 1920-х роках. Перший гіпсовий Архітектон називався “Альфа”, він зберігається в Російському музеї в Петербурзі.
Як повідомляв УНН, минулого місяця через лінію зіткнення намагалися перевезти картини на понад 3,5 млн гривень.