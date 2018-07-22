В багажнике Mercedes в Петербурге нашли работу Малевича

Водитель машины, 48-летний бизнесмен из Москвы, открыл багажник по просьбе полицейских. Внутри оказалась деревянная композиция бело-красного цвета с ценной биркой — предположительно, авторства Малевича, 1929 года.

“Водитель объяснял появление у него одного из созданий художника туманно: фигура раньше принадлежала безработному петербуржцу, а москвич вез его в подарок „Игорю в Брюссель“”, — пишет издание.

Никаких документов на предмет искусства у водителя не было. Пока архитектон будет храниться в одном из отделов полиции Адмиралтейского района. Архитектон — супрематическая архитектурная модель. Эту форму Малевич придумал в 1920-х годах. Первый гипсовый архитектон назывался “Альфа”, он хранится в Русском музее в Петербурге.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце через линию соприкосновения пытались перевезти картины более чем на 3,5 млн гривен.