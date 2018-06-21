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У багатоповерхівці у Кам'янському виявили розлиту ртуть

У багатоповерхівці у Кам'янському виявили розлиту ртуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У тамбурі багатоповерхівки у Кам'янському виявили розлиту ртуть. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.

"20 червня о 20:59 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про виявлення розлитої рідини, схожої на ртуть, у тамбурі багатоповерхівки по вулиці Воїнів-Авганців Дніпровського району міста Кам'янське", – йдеться в повідомленні.

Про знахідку рятувальникам повідомила місцева мешканка.

По прибуттю на місці події фахівці виявили у тамбурі квартири на 9-му поверсі будинку розлиту рідину, яку ідентифіковано як ртуть.

"Співробітниками ДСНС зібрано близько 60 грамів ртуті на площі 2 м.кв. та проведено її демеркуризацію (нейтралізацію). Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Зібрану ртуть вилучено для подальшої утилізації. До ліквідації події залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, у підвалі триповерхового житлового будинку у Вінниці виявили 10 колб з ртуттю. 

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