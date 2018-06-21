В многоэтажке в Каменском обнаружили разлитую ртуть

"20 июня в 20:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение об обнаружении разлитой жидкости, похожей на ртуть, в тамбуре многоэтажки по улице Воинов-Афганцев Днепровского района города Каменское", - говорится в сообщении.

О находке спасателям сообщила местная жительница.

По прибытию на месте происшествия специалисты обнаружили в тамбуре квартиры на 9-м этаже дома разлитую жидкость, которую идентифицировано как ртуть.

"Сотрудниками ГСЧС собрано около 60 граммов ртути на площади 2 м.кв. и проведено ее демеркуризацию (нейтрализацию). Угрозы населению и окружающей среде нет. Собранную ртуть изъято для дальнейшей утилизации. К ликвидации происшествия привлечены 6 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - отметили спасатели.

Напомним, в подвале трехэтажного жилого дома в Виннице обнаружили 10 колб с ртутью.