У аеропорту "Київ" знову затримується чартерний рейс

"В Єгипет чартер затримується, з якої причини перенесення - незрозуміло. Вони інформують пасажирів, працюють з пасажирами. Затримується рейс Sky Up", - повідомили в аеропорту.



Скільки точно людей затримуються, невідомо, однак, за словами прес-секретаря, зазвичай чартерні рейси повні, тобто складають близько 150-160 осіб.



"Поки регулятор ринку не прийме якісь зрозумілі умови, такі ситуації будуть повторюватися. З регулярними рейсами проблем немає, а з чартерами є - вони говорять один час пасажирам, а потім на свій розсуд переносять. Вони продають квитки, а потім думають, як їх вивезти", - відзначили в прес-службі.



Відзначимо, на табло аеропорту вказано, що деякі рейси скасовані. Зокрема, скасовані рейси компанії Sky Up в Анталію і Тирани. Також скасовано рейси компанії Anda Air в Бургас і компанії Brawo Airways в Стокгольм. У прес-службі аеропорту відзначили, що це не пов'язано з затримкою чартеру в Єгипет.

У той же час, заяву стосовно затримки рейсів зробив туроператор Join UP!.

"Наприкінці червня український туристичний ринок зіткнувся з проблемою затримки рейсів у піковий літній сезон. Зокрема, із запізненням відбулися деякі рейси на замовлення Join UP! у різних авіаперевізників за напрямами Туніс, Іспанія (Тенеріфе, Пальма-де-Майорка, Барселона), Єгипет (Шарм-ель-Шейх, Хургада) й Туреччина (Бодрум)", - відзначили у компанії.

У заяві також зазначено, що 7 липня туроператор JoinUP! запустив власну чартерну програму в Туніс на крилах SkyUP Airlines і вивізним рейсом повернув в Україну 100 туристів туроператора Оазис та 59 туристів Join UP!, які затрималися в Тунісі через інцидент між Bravo Airlines і туроператором Оазис.

"Туристам Join UP! до моменту очікування зворотного рейсу було продовжено проживання за рахунок туроператора. Чартерні рейси JoinUP! разом із SkyUP Airlines в Туніс літатимуть двічі на тиждень до кінця літнього туристичного сезону", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза раніше розповідав, що потрібно робити пасажирам у разі затримки рейсу.



Як повідомляв УНН, 2 липня з Тунісу вилетів перший літак з українськими туристами, які застрягли в аеропорту.

Нагадаємо, українські туристи не могли повернутися з Тунісу.