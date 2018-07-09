В аэропорту "Киев" снова задерживается чартерный рейс

"В Египет чартер задерживается, по какой причине перенос – непонятно. Они информируют пассажиров, работают с пассажирами. Задерживается рейс Sky Up", - сообщили в аэропорту.



Сколько точно человек задерживаются, неизвестно, однако, по словам пресс-секретаря, обычно чартерные рейсы полные, то есть составляют около 150-160 человек.



"Пока регулятор рынка не пример какие-то понятные условия, такие ситуации будут повторяться. С регулярными рейсами проблем нет, а с чартерами есть – они говорят одно время пассажирам, а потом на свое усмотрение переносят. Они продают билеты, а потом думают, как их вывезти", - отметили в пресс-службе.



Отметим, на табло аэропорта указано, что некоторые рейсы отменены. В частности, отменены рейсы компании Sky Up в Анталию и Тирану. Также отменены рейсы компании Anda Air в Бургас и компании Brawo Airways в Стокгольм. В пресс-службе аэропорта отметили, что это не связано с задержкой чартера в Египет.

В то же время, заявление о задержке рейсов сделал туроператор Join UP!.

"В конце июня украинский туристический рынок столкнулся с проблемой задержки рейсов в пиковый летний сезон. В частности, с опозданием произошли некоторые рейсы по заказу Join UP! в различных авиаперевозчиков по направлениям Тунис, Испания (Тенерифе, Пальма-де-Майорка, Барселона), Египет ( Шарм-эль-Шейх, Хургада) и Турция (Бодрум)", - отметили в компании.

В заявлении также отмечается, что 7 июля туроператор JoinUP! запустил собственную чартерную программу в Тунис на крыльях SkyUP Airlines и вывозным рейсом вернул в Украину 100 туристов туроператора Оазис и 59 туристов Join UP!, которые задержались в Тунисе из-за инцидента между Bravo Airlines и туроператором Оазис.

"Туристам Join UP! до момента ожидания обратного рейса было продлено проживание за счет туроператора. Чартерные рейсы JoinUP! вместе с SkyUP Airlines в Тунис летать дважды в неделю до конца летнего туристического сезона", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза ранее рассказывал, что нужно делать пассажирам в случае задержки рейса.

Как сообщал УНН, 2 июля из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами, которые застряли в аэропорту.

Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса.