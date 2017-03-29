У Австрії заборонили носити паранджу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Заборону на носіння паранджі та інших предметів одягу, які повністю закривають тіло, у громадських місцях запровадили в Австрії, передає УНН з посиланням на DW.
Відповідна заборона є частиною з пакету заходів щодо інтеграції біженців. Уряд країни схвалив цей пакет у вівторок, 28 березня.
Також тепер заборонена і роздача в громадських місцях безкоштовних примірників Корану.
Довідка УНН: Паранджа — верхній одяг жінок у Середній Азії та на Близькому Сході у вигляді халату з довгими псевдорукавами та волосяною сіткою, що закриває обличчя.
Раніше подібну заборону запровадили у Нідерландах, Франції, Бельгії, Болгарії, в одному з кантонів Швейцарії, а також у низці федеральних земель Німеччини.