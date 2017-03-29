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У Австрії заборонили носити паранджу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Заборону на носіння паранджі та інших предметів одягу, які повністю закривають тіло, у громадських місцях запровадили в Австрії, передає УНН з посиланням на DW.

Відповідна заборона є частиною з пакету заходів щодо інтеграції біженців. Уряд країни схвалив цей пакет у вівторок, 28 березня.

Також тепер заборонена і роздача в громадських місцях безкоштовних примірників Корану.

Довідка УНН: Паранджа — верхній одяг жінок у Середній Азії та на Близькому Сході у вигляді халату з довгими псевдорукавами та волосяною сіткою, що закриває обличчя.

Раніше подібну заборону запровадили у Нідерландах, Франції, Бельгії, Болгарії, в одному з кантонів Швейцарії, а також у низці федеральних земель Німеччини.

Українські Національні Новини

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