В Австрии запретили носить паранджу

Соответствующий запрет является частью из пакета мер по интеграции беженцев. Правительство страны одобрило этот пакет во вторник, 28 марта.

Также теперь запрещена и раздача в общественных местах бесплатных экземпляров Корана.

Справка: Паранджа - верхняя одежда женщин в Средней Азии и на Ближнем Востоке в виде халата с длинными псевдорукавамы и волосяной сеткой, закрывающей лицо.

Ранее подобный запрет ввели в Нидерландах, Франции, Бельгии, Болгарии, в одном из кантонов Швейцарии, а также в ряде федеральных земель Германии.