В Австрии запретили носить паранджу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Запрет на ношение паранджи и других предметов одежды, которые полностью закрывают тело, в общественных местах ввели в Австрии, передает УНН со ссылкой на DW.
Соответствующий запрет является частью из пакета мер по интеграции беженцев. Правительство страны одобрило этот пакет во вторник, 28 марта.
Также теперь запрещена и раздача в общественных местах бесплатных экземпляров Корана.
Справка: Паранджа - верхняя одежда женщин в Средней Азии и на Ближнем Востоке в виде халата с длинными псевдорукавамы и волосяной сеткой, закрывающей лицо.
Ранее подобный запрет ввели в Нидерландах, Франции, Бельгии, Болгарии, в одном из кантонов Швейцарии, а также в ряде федеральных земель Германии.